بالصور.. بدء ملتقى التوظيف لخريجى التعليم الفنى فى كفر الشيخ

بدأ اليوم السبت ملتقى التوظيف لخريجى الدبلومات الفنية بمحافظة كفر الشيخ لتشغيل 4 آلاف من أبناء المحافظة بمدرسة كفر الشيخ الفندقية المجاورة لمركز التطوير التكنولوجى فى شارع صبرى القاضى غرب مدينة كفر الشيخ، وتوافد الآلاف من الشباب والفتيات للمدرسة للتسجيل للحصول على وظيفة بالشركات الخاصة.

يعقد الملتقى بحضور الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، وأحمد عمر محمد هندى، مستشار التعليم التجارى بوزارة التربية والتعليم، ومحمد السعيد الشرقاوى مستشار المحاسبة المالية ومدير إدارة التوجيه الفنى بالوزارة، وعبد المقصود ورشل مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والسيد أحمد السنور مدير التعليم التجارى بالمديرية، وأحمد بسيونى هانى موجه أول المحاسبة المالية بديوان المديرية بكفر الشيخ، والمهندس صفوت صلاح نوار مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بوزارة التعليم الفنى.

ويقام الملتقى بالتعاون بين وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل المركزى بوزارة الدولة للتعليم الفنى والتدريب، ووحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل الفرعية بالتعليم الفنى بكفر الشيخ.

وقال عبد المقصود ورشل، مدير عام التعليم الفنى بكفر الشيخ، إن الغرض من الملتقى توفير فرص العمل للشباب من خريجى مدارس التعليم الفنى من 18 سنة وحتى 35 سنة للذكور والإناث، وأن يكون المتقدم مؤديًا للخدمة العسكرية أو معافى منها.

وأضاف ورشل أنه تم توفير ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل على مستوى القطاع الخاص والشركات بعدد ساعات عمل 8 ساعات مع توفير مسكن للمغتربين، أو بدل انتقال ويتم تأهيل المتقدمين للعمل من خلال التدريب ببعض الشركات والمصانع لمدة تتراوح ما بين 15 يومًا و3 أشهر.



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