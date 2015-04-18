القبض على عاطلين بحوزتهما 77 لفافة بانجو وقطعة حشيش للاتجار بالمنيا

تمكنت مباحث المخدرات بالمنيا ، من ضبط عدد من لفافات البانجو والحشيش المخدر بحوزة عاطلين للاتجار ، وتم التحفظ علي المضبوطات.

وتلقي اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مباحث المخدرات ، بضبط رأفت . ع . ف البالغ من العمر 32 سنة،عاطل ومقيم بقرية أبيوها بأبوقرقاص ، وبحوزته 77 لفافة من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار ومبلغ 11265 جنيه وهاتف محمول.

وتم ضبط عبد الله . أ . ع البالغ من العمر 20 سنة ،عاطل ومقيم بالقيس ببنى مزار ، وبحوزته قطعة من جوهر الحشيش للاتجار ومبلغ 6990 جنيه ، وتحرر المحضر رقم 4000 لسنة 2015 إداري مركز بنى مزار ، وتولت النيابة التحقيق .