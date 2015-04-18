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القبض على عاطلين بحوزتهما 77 لفافة بانجو وقطعة حشيش للاتجار بالمنيا

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القبض على عاطلين بحوزتهما 77 لفافة بانجو وقطعة حشيش للاتجار بالمنيا القبض على عاطلين بحوزتهما 77 لفافة بانجو وقطعة حشيش للاتجار بالمنيا

اللواء محمد صادق هلباوى مدير أمن المنيا

تمكنت مباحث المخدرات بالمنيا ، من ضبط عدد من لفافات البانجو والحشيش المخدر بحوزة عاطلين للاتجار ، وتم التحفظ علي المضبوطات.

وتلقي اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مباحث المخدرات ، بضبط رأفت . ع . ف البالغ من العمر 32 سنة،عاطل ومقيم بقرية أبيوها بأبوقرقاص ، وبحوزته 77 لفافة من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار ومبلغ 11265 جنيه وهاتف محمول.

وتم ضبط عبد الله . أ . ع البالغ من العمر 20 سنة ،عاطل ومقيم بالقيس ببنى مزار ، وبحوزته قطعة من جوهر الحشيش للاتجار ومبلغ 6990 جنيه ، وتحرر المحضر رقم 4000 لسنة 2015 إداري مركز بنى مزار ، وتولت النيابة التحقيق .

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