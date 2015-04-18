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اعتني بساقيك بعد أيام الشتاء

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اعتني بساقيك بعد أيام الشتاء اعتني بساقيك بعد أيام الشتاء

الجمعة 17-04-2015 16:14

بما أنّ شهور الشتاء تعتبر من أكثر الشهور قساوةً على البشرة، فقد تترك بالتأكيد آثارها على بشرتك كجفافها وتشققها وبالأخص منطقة الساقين والقدمين، فهما أكثر الأماكن عرضةً للجفاف والخشونة.
وبما أنّ أيام الشتاء القارسة قد انتهت فأنت أمام أفضل الأيام لإعادة التوازن والترطيب إلى ساقيك مرةً أخرى،

إليك خطوات "سيدتي نت" السريعة للجمع بين علاج البشرة من جفاف الشتاء والحفاظ عليها رطبةً ناعمةً ولينةً طوال الصيف.

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1. للتخلص من الجلد الميت:
بين البرد القارس ودرجات حرارة المياه الساخنة يتأثر الجلد الحساس كثيراً مما يؤدي إلى جفافه وتشققه. ولتعدي بشرتك لفصل الصيف عليك بوضع القليل من الماء الفاتر على ساقيك مع تقشيرها بلطف باستخدام إسفنجة خشنة للتخلص من الجلد الميت. وأخيراً عليك بوضع كريم مرطب لترطيب البشرة وحمايتها من الاحمرار الناتج عن التقشير.
2. توهج الساقين:
لتحصلي على بشرة نضرة لينة ذات لون لامع اهتمي بوضع مزيج من الزيوت المغذية للبشرة كزيت الأركان، زيت بذور الورد وزيت شجرة الشاي فكل هذه الزيوت تساعد البشرة للحصول على نضارتها ولمعانها.
3. العناية بأظافرك:
للحفاظ على أظافرك قويةً هي الأخرى احرصي على وضعها في زيت الزيتون يوميّاً لتغذيتها والحفاظ عليها من التكسر، فهذا الروتين دائماً ما تشتهر بالقيام به النجمة العالمية الجميلة جوليا روبرتس. واحرصي عند وضعك لطلاء الأظافر أن تختاري الألوان المبهجة إذا كنت من أصحاب البشرة الداكنة والألوان الداكنة إذا كنت من أصحاب البشرة الفاتحة.

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