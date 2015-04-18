جمال هيفا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تحرص هيفا وهبي على "الضجة الإعلامية"، حيث تحاول في إطلالاتها أن تظهر بشكل جديد وملابس غريبة لتثير الجدل والنقاش بشأن جمالها. فبعد أن صبغت شعرها باللون الأحمر، وأعادت هذا اللون إلى عالم الموضة، إذ اعتمده العديد من النجمات والفتيات الأخريات بعدها، ها هي اليوم تُحدث انقلاباً جمالياً في العالم العربي بأسلوب فاضح، اعتبره البعض "إباحياً". وبما أنّ الفيديو سُحب من قناة "يوتيوب"، فلن نتداول موضوع جرأة هيفا في إبراز مفاتنها الجمالية، بل سنكتفي بعرض أبرز الصور لآخر صيحات الشعر والمكياج التي أطلقتها هيفا في الكليب الجديد " breathingyouin"

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اكسسوارات الشعر:

برزت عدة استخدامات لاكسسوارات الشعر في كليب هيفا، وكانت كلّها بالشعر الأحمر المنسدل بشكل طبيعي مع الفرق النصفي.

أولاً: اعتمدت حبوب السوارفسكي على شكل سلاسل تبدو ملصقة على أعلى الجبين، على طول خط الشعر. ويأتي شعرها منسدلاً ليخفي الجانبين. وتظهر الاكسسوارات في نصف الرأس. تابعي الصور، واختاري ألوان الحبوب المناسبة لملابسك، واعتمدي هذه الصيحة في سهراتك.

وبالنسبة للاكسسوارات المناسبة للنهار، استخدمت هيفا تاجاً معدنياً من أوراق الشجر، وُضع على شكل حزام فوق شعرها المنسدل، مع الفرق النصفي، ما منح تسريحتها الانتعاش والإشراق.

مكياج أزرق لصيف مشرق:

استخدمت هيفا المكياج الأزرق مع العدسات اللاصقة، ما منح نظرتها جاذبية إضافية.

يُعتبر اللون الأزرق من آخر صيحات الجمال لفصل الصيف. وقد أضافت هيفا إليه رونقاً جديداً باستخدام الظلال الأسود الدخاني العريض، لتمنح نفسها نظرة دراماتيكية.

وأنت ـ سيدتي ـ هل أعجبتك إطلالة هيفا في الكليب الأخير؟

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