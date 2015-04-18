رونالدينيو: لن أعتزل الآن وربما أستمر لـ5 سنوات

رونالدينيو: لن أعتزل الآن

أكد البرازيلي رونالدينيو صانع ألعاب كويريتارو المكسيكي أنه لن يعتزل خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أنه لا يفكر حتى في الأمر.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن رونالدينيو ربما يعتزل بنهاية الموسم الحالي إلا أن صاحب الـ35 عاما نفى ذلك.

وقال رونالدينيو في مؤتمر صحفي له "قبل كل شيء، كان يجب علي أن أخبركم أن شائعة اعتزالي ليست صحيحة بالمرة".

وأضاف "أنا سعيد حاليا، وفكرة الاعتزال لا تدور في خاطري من الأساس.. لا أعلم إذا ما كنت سأستمر لخمس أو ست سنوات لو سارت الأمور بشكل جيد لكنني لا أجد سببا للرحيل".