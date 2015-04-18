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برشلونة بدون إنيستا أمام فالنسيا

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برشلونة بدون إنيستا أمام فالنسيا برشلونة بدون إنيستا أمام فالنسيا

(إفي): يغيب لاعب وسط برشلونة أندريس إنيستا، الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب تعرضه لضربة قوية خلال مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت عن مباراة البرسا أمام فالنسيا في الجولة الـ32 من الليجا.

وحصل البرازيلي داني ألفيش على الإذن الطبي بعد تعافيه من إلتواء بسيط في الكاحل تعرض له في آخر مباراة بالليجا أمام سيفيليا، ودخل في قائمة لويس إنريكي مدرب البرسا لمباراة اليوم، كما أن جميع المؤشرات تشير إلى انه سيدفع به أساسيا.

وكان ألفيش قد غاب بسبب الإيقاف عن مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان ،والتي انتهت بفوز البرسا بثلاثة أهداف لهدف بملعب "حديقة الأمراء".

وتضم قائمة برشلونة للقاء اليوم كل من كلاوديو برافو ومارك أندريه تير شتيجن وداني ألفيش وجيرارد بيكيه ومارك بارترا وخابيير ماسكيرانو وجيريمي ماتيو وأدريانو كوريا وجوردي ألبا وشابي هرنانديز ورافينيا وإيفان راكيتيتش وسرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو ولويس سواريز وبدرو ونيمار وليونيل ميسي.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا بـ75 نقطة متقدما بنقطتين على ريال مدريد الوصيف، فيما يأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث بـ66 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على فالنسيا الرابع.

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