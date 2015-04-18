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مورينيو: يعاملون بيللجريني كالمجرمين لأنه يخسر

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مورينيو: يعاملون بيللجريني كالمجرمين لأنه يخسر مورينيو: يعاملون بيللجريني كالمجرمين لأنه يخسر

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أسفه للمعاملة التي يلقاها لاعبي ومدرب مانشستر سيتي بعد النتائج الأخيرة لهم.

وخسر مانشستر سيتي 6 من أخر 8 مباريات لعبها ليهبط إلى المركز الرابع مبتعدا بفارق 12 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي "أنا مندهش من أن الفريق الذي فاز ببطولتي دوري في 3 سنوات يعاملون هكذا".

وأضاف "الأمر يبدو وكأنهم لا يستحقوا الاحترام وأنهم لاعبين سيئين ومدرب سيء.. لكنهم حاملي اللقب".

وتابع "أنت تريد الكثير من الفرق تنافس على اللقب، إذا كيف يمكنك أن تصبح سلبيا بهذا الشكل مع الفريق الذي فاز بالدوري مرتين في أخر 3 مواسم.. يعاملون كالمجرمين".

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