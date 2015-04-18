للمرة الثانية.. استدعاء شرطيين بقسم الأميرية لسماع أقوالهما حول قص شعر متهم

أمر المستشار محمد يحيى، رئيس نيابة الأميرية، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، باستدعاء ضابطين بقسم شرطة الأميرية، للمرة الثانية خلال 48 ساعة للاستماع إلى أقوالهما والوقوف على ملابسات وتحديد المسئوليات الجنائية حول واقعة الاعتداء على طالب بالضرب والسب وقص شعره زيرو أثناء احتجازه داخل حجز القسم، وذلك بعد عدم تنفيذ قرار حضوره الجلسة أمس الأول.

يشار إلى أن المحامى ياسر السيد أحمد تقدم ببلاغ للمستشار محمد يحيى رئيس نيابة الأميرية اتهم فيه ضابطى شرطة بالقسم بقيامهما بالاعتداء على موكله داخل الحجز بالسب والقذف وقص شعره زيرو، والمحبوس على ذمة التحقيقات، لاتهامه فى قضية مخدرات وقيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وطالب المحامى فى بلاغه النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة كما اتهم مأمور القسم بالإهمال فى حماية المحتجزين.