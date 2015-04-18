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وزير الأوقاف : دعوة السيسي لتجديد الخطاب الدينى هدفها البناء وليس التخريب

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وزير الأوقاف : دعوة السيسي لتجديد الخطاب الدينى هدفها البناء وليس التخريب وزير الأوقاف : دعوة السيسي لتجديد الخطاب الدينى هدفها البناء وليس التخريب

الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفكرة تجديد الخطاب الدينى، تأتى فى إطار البناء وليس التخريب.

وأضاف وزير الأوقاف – خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم – أن رئيس الجمهورية يرعى مسابقة الأوقاف من باب اهتمامه بالخطاب الدينى.

وأشار جمعة إلى أن 70 دولة تشارك فى مسابقة القرآن الكريم، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الواسعة من مختلف بلدان العالم في مسابقة حفظ القرآن الكريم العالمية التي تعقد في القاهرة يؤكد الدور الريادى لمصر في المنطقة والعالم.

 

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