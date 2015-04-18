فيديو - 4 حقائق تاريخية ترجح كفة الإسماعيلي قبل مواجهة إنبي

يحل نادي الإسماعيلي ضيفا على فريق إنبي في ملعب بتروسبورت بالقاهرة يوم السبت في مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز ويتسلح بالعديد من الحقائق التاريخية من أجل تخطي تلك العقبة الصعبة أمام وصيف البطولة المحلية.

فعلى الرغم من وجود الدراويش بالمركز السابع وابتعادهم عن إنبي بفارق 11 نقطة إلا أنهم يتفائلون قبل مواجهة النادي البترولي بسبب تفوقهم التاريخي عليه ومعاناة الأخير من تذبذب المستوى والنتائج في الوقت الراهن بعكس الإسماعيلي الذي منع الأهلي من الانتصار في أخر مباراة وهزم بتروجيت قبلها في عقر داره بهدف الغاني إيمانويل باناهيني.

ويقدم FilGoal.com لزواره 4 حقائق تاريخية عن مواجهة إنبي والإسماعيلي تصب جميعها في مصلحة أبناء الإسماعيلية الذين يقودهم المدرب طارق يحيى..

وجها لوجه..الأصفر يتفوق

20 مباراة جرت بين الناديين حتى الآن في مسابقة الدوري المصري الممتاز فاز الإسماعيلي في 8 منها وخسر 5.

ولم يستطع إنبي أن يهزم الإسماعيلي منذ ست سنوات، منذ أن سجل الإيفواري زيكا جوري هدفين في الإسماعيلية قادا فريقه للانتصار 3-2 موسم 2009-2010.

بينما يعود أخر انتصار للدراويش على إنبي لموسم 2011-2012 حين سجل أحمد علي وحسني عبد ربه ثنائية منحت أصحاب الأرض فوزا بنتيجة 2-1 على بطل كأس مصر وقتها مع مدربه مختار مختار.

ومنذ تلك المباراة لم يتقابل الفريقين سوى مرة واحدة فقط كانت في الدور الأول من الموسم الحالي وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي حين كان البرازيلي هيرون ريكاردو هو مدرب الدراويش.

مباراة 3-2 المذكورة سابقا والتي حسمها إنبي هي الأعلى تاريخيا بين الفريقين من حيث عدد الأهداف ولكن يبقى الفوز الأكبر لفريق على حساب الأخر من نصيب النادي البترولي أيضا حين حسم مواجهته أمام الإسماعيلي 3-0 موسم 2008-2009 في بداية مباريات الدور الثاني من المسابقة.. الموسم الذي خسره أبناء الإسماعيلية أمام الأهلي في مباراة فاصلة بهدف الأنجولي أمادو فلافيو.

معاناة طارق العشري

دائما ما كان يعاني طارق العشري مدرب فريق إنبي حين يصطدم بالإسماعيلي في مباريات الدوري المصري الممتاز.

فمن 11 مواجهة سابقة لم يحقق إلا فوزا يتيما كان 2-0 موسم 2010-2011 بهدفي أحمد سلامة وإسلام رمضان وخسر أربعة لقاءات أخرى أمام الدراويش أخرها بنتيجة 3-2 في الدور الأول من الموسم ذاته.

وكانت الهزيمة الأقسى للعشري أمام الدراويش في أول موسم يتولى فيه منصب المدير الفني لحرس الحدود.. فبعد التعادل 2-2 في الإسكندرية موسم 2006-2007 خسر بأربعة أهداف مقابل إثنين في الإسماعيلية.

وتعد المواجهة الوحيدة للعشري أمام الدراويش وهو على رأس الجهاز الفني لإنبي هي مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم والتي انتهت بالتعادل السلبي.

تفوق ساحق ليحيى

على الجانب الأخر، يتفوق مدرب الإسماعيلي طارق يحيى بشكل ساحق في مبارياته السابقة أمام إنبي في بطولة الدوري.. فاز 5 ولم يخسر من إجمالي 7 مباريات.

3 انتصارات من الخمسة كانت مع فريق مصر المقاصة وفوزين كانا مع الصاعد حديثا موسم 2009-2010 فريق الإنتج الحربي حين تغلب على إنبي ذهابا وإيابا بنتيجة 3-1.

تتجدد مواجهة يحيى لإنبي بعد سنة وأربعة أيام بالضبط منذ أخر مباراة والتي حسمها مدرب الإسماعيلي الحالي بهدف دون رد في القاهرة مع فريق مصر المقاصة سجله المدافع رامي عادل من تسديدة رائعة.

العشري VS يحيى

مواجهات المدربين طارق العشري وطارق يحيى وجها لوجه السابقة تتساوى فيها الكفتين بفوزين لكل مدرب وأربعة تعادلات.

ولكن يحسب ليحيى أنه حقق الفوزين على العشري مع فريقين صاعدين حديثا للدوري المصري الممتاز بعكس الأخير الذي كان يقود حرس الحدود صاحب الخبرة الكبيرة في البطولة مع مدربه السابق حلمي طولان.

الفوز الأول ليحيى كان موسم 2009-2010 مع فريق الإنتاج الحربي على حساب حرس الحدود بنتيجة 3-2 في الإسكندرية.. سجل الهدف الثالث وقتها لاعب الأهلي الحالي مؤمن زكريا.

والثاني كان في نفس الملعب "ستاد حرس الحدود" موسم 2010-2011 بهدف دون رد سجله سامح العيداروسي لصالح فريقه مصر المقاصة.

بينما يعود أخر فوز للعشري أمام يحيى لعام 2010 حين فاز على الإنتاج الحربي في القاهرة بهدفين دون رد سجلهما أحمد حسن مكي وأحمد سعيد أوكا لفريق حرس الحدود.

مباراة السبت تمثل أهمية كبيرة جدا للطرفين.. هل سينجح الإسماعيلي في عرقلة إنبي نحو المنافسة على البطولة ويقتنص نقاط المباراة الثلاث ليقفز للمركز الخامس؟ أم سيؤكد النادي البترولي إصراره على مطاردة الزمالك المتصدر ويقلص الفارق معه إلى 4 نقاط فقط بقهر الدراويش؟