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الدفاع فى قضية "أنصار بيت المقدس" يطالب بالسماح للمحامين بزيارة المتهمين

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الدفاع فى قضية "أنصار بيت المقدس" يطالب بالسماح للمحامين بزيارة المتهمين الدفاع فى قضية "أنصار بيت المقدس" يطالب بالسماح للمحامين بزيارة المتهمين
طالب الدفاع عن المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس"، باستخراج صور رسمية بمحاضر الجلسات السابقة فى القضية، واستخراج شهادات من قطاع الشئون الإدارية لشركة الجديدة للإسكان والتعمير بالتقارير السرية الخاصة بعدد من المتهمين، مطالبًا بضم تحريات الأمن الوطنى والمخابرات عن العاملين بهذه الشركة.

وأكد فريق الدفاع خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة 213 متهمًا، من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، والمنعقدة الآن أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، على ضرورة استخراج شهادات رسمية من قطاعات الخدمات الطبية بالإدارة العامة لمستشفيات هيئة الشرطة بمدينة نصر، بشأن المتهمين المرضى بالسجن.

كما طالب الدفاع باستخراج صورة فى واقعة مقتل المتهم رقم 19 بأمر الإحالة فى القضية ومحضر المعاينة التى تم ضبطه عليها، والتصريح باستخراج شهادة وفاة، حيث إنهم لم يتمكنوا من استخراجها حتى الآن، والسماح للمحامين بزيارة المتهمين.
>ويواجه المتهمون فى القضية جرائم ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
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