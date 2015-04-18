تجديد حبس رئيس المشتريات بالهيئة المصرية للكتاب 15 يوما لتقاضيه رشوة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس رئيس قسم المشتريات بالهيئة المصرية العامة للكتاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتقاضيه رشوة.

كانت وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بوجود تعاملات مشبوهة بين الموظف الحكومى وصاحب كبرى شركات فراشة وتنظيم المعارض بمصر، وتوصلت التحريات السرية لضباط الرقابة عن قيام "م خ"، بدفع 36 ألف جنيه على سبيل الرشوة لرئيس قسم المشتريات بالهيئة العامة. وكشفت التحريات أن هناك اتفاقا مسبقا بين الطرفين بتغيير مدة التعاقد فى الأوراق الرسمية، وأدى ذلك إلى مكسب صاحب شركة الفراشة مبلغ 162 ألف جنيه.

وبعد اطلاع نيابة وسط الكلية بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار وائل شبل، على المحاضر والأدلة المقدمة فى القضية التى قامت بها هيئة الرقابة، تم صدور قرار بإحالتها إلى نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، والتى أمرت بضبط وإحضار المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 462 لسنة 2015 عرائض وسط القاهرة.

يذكر أن النيابة استمعت لاعترافات صاحب الفراشة الذى أكد صحة الواقعة بالكامل، وبناء عليه تم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى حبس المتهم الرئيسى على ذمة التحقيقات. وأمر المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا، بحبس المتهم عقب تقاضيه مبلغا ماليا بقيمة 36 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من قبل مالك إحدى شركات الفراشة، مقابل ترسية معرض القاهرة الدولى للكتاب عليه بالمخالفة للقانون، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسه وفقا للقانون.