إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارتهم على "صحراوى بنى سويف الغربى"

أصيب صباح اليوم 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارتهم على الطريق الصحراوى الغربى بمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف، قامت سيارتا إسعاف بنقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من العميد سامى توفيق مدير شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بالقرب من كمين سمسطا على الطريق الصحراوى الغربى.

ونتج عن الحادث إصابة كل من عبد المنعم محمد محمد 50 عاماً، حسام فراج عبد البر 23 سنة، زينب محمود شوقى 47 سنة، أدهم لطفى إبراهيم 47 سنة، منال محمد محمود 50 عاماً وجميعهم مقيمون بمنطقة المطرية، القاهرة، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وجروح قطعية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.