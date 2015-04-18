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تجديد حبس المتهم بترويج عملات ورقية مزورة 15 يوما بسوهاج

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تجديد حبس المتهم بترويج عملات ورقية مزورة 15 يوما بسوهاج تجديد حبس المتهم بترويج عملات ورقية مزورة 15 يوما بسوهاج
قررت محكمة جنح مستأنف بندر سوهاج، وسكرتارية جمال محمد على بتجديد حبس المتهم "جمال.ع.ع" 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بترويج عملات مالية أجنبية مقلدة مقابل مبالغ مالية، وضبطه وبحيازته 33 ألف دولار مقلدة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط شخص بحوزته دولارات مقلدة بقصد الاتجار، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث، وتم القبض على المتهم "جمال.ع.ع.إ" 55 عاما لقيامه بترويج عملات مالية أجنبية، وتم ضبط 332 ورقة مالية فئة المائة دولار مقلدة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما.

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