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الطب الشرعى ينتهى من إجراء تحليل المخدرات لمصور ومخرج برنامج منى عراقى

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الطب الشرعى ينتهى من إجراء تحليل المخدرات لمصور ومخرج برنامج منى عراقى الطب الشرعى ينتهى من إجراء تحليل المخدرات لمصور ومخرج برنامج منى عراقى
انتهت مصلحة الطب الشرعى صباح اليوم السبت، من إجراء تحليل المخدرات لمصور ومساعد مخرج برنامج المستخبى الذى تقدمه الإعلامية منى العراقى لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه بعدما ضبطا بحوزتهما مخدر "الهيروين" داخل سيارة كان يستقلانها بمدينة السلام.

ومن المقرر أن يرسل الطب الشرعى نتيجة التحليل للمستشار محمد سلامة رئيس نيابة السلام الذى كان قد قرر أمس حجز المتهمين على ذمة تحريات المباحث حول الواقعة، وعرضهما على الطب الشرعى.

وكانت نيابة السلام برئاسة المستشار محمد سلامة قد استمعت أمس لأقوال الإعلامية منى عراقى التى قالت للنيابة، إنها كلفت المتهمين بعمل تحقيق استقصائى عن تجارة المخدرات بمدينة السلام وكلفتهما بتسجيل عملية شراء المخدرات بالصوت والصورة والسيارة التى ضبطا داخلها ملكها بالفعل، موضحة أن التحقيق الاستقصائى كان يقتصر على شراء المصور ومساعد المخرج للمواد المخدرة، فأمرت النيابة بصرفها من سراياها مع احتجاز سيارتها.

كانت نيابة السلام أمرت باحتجاز مصور ومساعد مخرج ببرنامج "المستخبى" الذى يذاع على فضائية "القاهرة والناس"، بعد ضبطهما بكمية من الهيروين لحين التأكد من الطب الشرعى من تعاطيهما للمخدر من عدمه خاصة بعد أن أكدا أنهما كانا فى مهمة بتكليف من الإعلامية منى عراقى مقدمة البرنامج لإجراء تحقيق صحفى عن تجارة المخدرات بمدينة السلام.
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