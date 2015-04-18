أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

قضايا الدولة تطلب تعويض247 مليون جنيه من المتهمين في “أنصار بيت المقدس”

Google+ Print
قضايا الدولة تطلب تعويض247 مليون جنيه من المتهمين في “أنصار بيت المقدس” قضايا الدولة تطلب تعويض247 مليون جنيه من المتهمين في “أنصار بيت المقدس”


> طالب المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة تعويض مدنى مؤقت قدره 247مليون جنية عن الأضرار المادية المباشرة التى أصابت الدولة فى أجهزتها من تدمير مديرية أمن القاهرة والمنشآت المبينة بأمر الإحالة ،وهو تعويض مدنى مؤقت لحين حصر الأضرار.

وفى مواجة الممثل القانونى للجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين ،وطالب بتشكيل لجنة فنية لحصر الأضرار التى لحقت بأجهزة الدولة ومنشآتها والتصريح بإعلان المتهمين الغائبين وفقا لصحيح القانون.

وطالب محامى المدعى المدنى عن المرحوم،الضابط محمد أبوشقرة إلى بادعاء مدنى فى مواجهة المتهمين بعشرة آلاف وواحد.

وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس “الجناح العسكري”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا