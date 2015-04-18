قضايا الدولة تطلب تعويض247 مليون جنيه من المتهمين في “أنصار بيت المقدس”



> طالب المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة تعويض مدنى مؤقت قدره 247مليون جنية عن الأضرار المادية المباشرة التى أصابت الدولة فى أجهزتها من تدمير مديرية أمن القاهرة والمنشآت المبينة بأمر الإحالة ،وهو تعويض مدنى مؤقت لحين حصر الأضرار.

وفى مواجة الممثل القانونى للجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين ،وطالب بتشكيل لجنة فنية لحصر الأضرار التى لحقت بأجهزة الدولة ومنشآتها والتصريح بإعلان المتهمين الغائبين وفقا لصحيح القانون.

وطالب محامى المدعى المدنى عن المرحوم،الضابط محمد أبوشقرة إلى بادعاء مدنى فى مواجهة المتهمين بعشرة آلاف وواحد.

وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس “الجناح العسكري”.