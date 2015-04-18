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بولت: أنا وبوب مارلي سفيرا جامايكا في العالم

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بولت: أنا وبوب مارلي سفيرا جامايكا في العالم بولت: أنا وبوب مارلي سفيرا جامايكا في العالم

(إفي): أكد أسطورة العاب القوى الجامايكي أوسين بولت، أسرع رجل في العالم، أنه يريد أن يرتبط اسمه بأساطير الرياضة على مر التاريخ أمثال الملاكم محمد علي كلاي وبطل الجولف تايجر وودز.

وأعرب بولت في مقابلة لـ(إفي) من ريو دي جانيرو عن سعادته بكونه أشهر جامايكي في العالم بجانب المغني الراحل بوب مارلي.

ويشارك بولت في سباق استعراضي ودي (100 متر) في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي وصفها بـ"مدينة رائعة، ومقر مناسب لتنظيم دورة الألعاب الأوليمبية 2016".

وقال صاحب الرقم القياسي في سباقي 100 و200 متر أن حفر اسمه في سجلات تاريخ الرياضة يمثل حافزا له ومصدر الهام، مبينا "عندما اعتزل أريد أن يتم ذكر اسمي مع كبار الرياضيين على مر العصور، ليس فقط في ألعاب القوى، رياضيون أمثال كلاي وتايجر وودز، أريد أن أعيش لإلهام العالم والأطفال".

واعترف بولت بأن أوليمبياد ريو 2016 ستمثل نهاية مشواره الاحترافي وإن كان الرعاة يشجعونه على الاستمرار بالمنافسات حتى 2017.

وتابع "من الرائع أن أكون سفيرا لجامايكا، في أي مكان يقول لي الناس ذلك، يعرفون عن جامايكا بولت وبوب مارلي".

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