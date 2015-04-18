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محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء

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محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي اليوم قرارا بإنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء وضم مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة " إياست" إليه.

ووفقا للقرار سيعمل مركز محمد بن راشد للفضاء على الأبحاث والمشاريع والدراسات المتعلقة بعلوم الفضاء بما يدعم توجهات دولة الإمارات في دعم هذا القطاع وتكوين كفاءات علمية وطنية ومعرفية من خلاله.. كما سيعمل المركز على الإعداد والتنفيذ والإشراف على كافة مراحل إرسال مسبار الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ.

وبالإضافة لذلك سيعمل المركز ايضا على المشاريع المتعلقة بعلوم وتطبيقات الأقمار الصناعية وكافة المشاريع التخصصية ومشاريع التقنية المتقدمة التي يكلف بها من الجهات المعنية.

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