القضاء الإداري يلزم الجامعات بإجراء اختبار القدرات بعد ترشيح مكتب التنسيق

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما لصالح طلاب الثانوية العامة والطلاب المتفوقين من الحاصلين على المعاهد الفنية للالتحاق بالكليات، التى تقتضى عقد اختبارات القدرات للقبول بها ومنها كليات التمريض والسياحة والفنون الجميلة.

واشترطت المحكمة أن يكون عقد امتحانات القدرات لاحقا على ترشيح مكتب التنسيق لا سابقا عليه، باعتبار أن الترشيح يكسب الطلاب مركزا قانونيا لا يكتمل نهائيته إلا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية.