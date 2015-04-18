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وزير الأوقاف : علينا أن نحسن الفهم لكتاب الله وليس فقط أن نحفظه

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وزير الأوقاف : علينا أن نحسن الفهم لكتاب الله وليس فقط أن نحفظه وزير الأوقاف : علينا أن نحسن الفهم لكتاب الله وليس فقط أن نحفظه

الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مسابقة حفظ القرآن الكريم العالمية تضم أكثر من 100 متسابق من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الواسعة من مختلف بلدان العالم في مسابقة حفظ القرآن الكريم العالمية التي تعقد في القاهرة يؤكد الدور الريادى لمصر في المنطقة والعالم.

وأكد وزير الأوقاف – خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم – أن القضية ليست في حفظ القرآن لكن علينا أن نحسن الفهم لكتاب الله، وحذر من تأويل النصوص.

وأشار جمعة إلى أن الإرهابيون الذين يقتلون الناس يتجاوزون الآية الكريمة “من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا”.

 

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