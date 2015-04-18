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بدء محاكمة 213 متهمًا من أنصار بيت المقدس

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بدء محاكمة 213 متهمًا من أنصار بيت المقدس بدء محاكمة 213 متهمًا من أنصار بيت المقدس


> بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وفى بداية الجلسة ندبت المحكمة خمس محامين منهم،على اسماعيل وذلك للدفاع عن بعض المتهمين.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة،وتلاحظ صياح احد المتهمين ويطالب باجراء عملية فى قدمه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس “الجناح العسكري”.

ويذكر ان المتهمين المحبوسين قد حضرو من الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة.

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