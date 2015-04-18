اختتام الدورة التدريبية في مجال الجودة الشاملة في إدارة السلامة والرعاية الصحية

اختتمت الدورة التدريبية التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية بجامعة الدول العربية لعدد من الكوادر الطبية بدول حوض النيل والدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية في مجال الجودة الشاملة في إدارة السلامة والرعاية الصحية والتي أقيمت خلال الفترة من 6 إلي 16 ابريل 2015، وذلك بالتعاون مع مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، حيث قام الدكتور سامح سعد الدين مدير المركز بتقديم الشكر للسادة الضيوف والسادة المتدربين.

وقام السفير،الدكتور حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم الشكر للدكتور سامح سعد الدين والسادة العاملين بالمركز علي حسن تنظيم الدورة والبرنامج الثري الذي قدموه، كما أعرب عن امتنانه للسادة المشاركين بالدورة لحرصهم علي الاستفادة من هذه الدورة والمجهود المتميز الذي بذلوه خلالها، مشيرا إلي أهمية عقد مثل هذه الدورات، لما تحققه من استفادة تهدف إلي تعزيز التنمية في القارة الإفريقية.

وتحدث السفير أحمد كامل مدير إدارة العمليات بالصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، حيث قدم الشكر للسفير،الدكتورحازم فهمي وللدكتور سامح سعد الدين والسادة الحضور، متمنيا للسادة المتدربين نقل الخبرات التي اكتسبوها لدولهم لتحقيق التنمية للشعوب الإفريقية.

ومن جانبهم، أعرب السادة المشاركين بالدورة عن شكرهم وتقديرهم العميق لوزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وجامعة الدول العربية ممثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية بجامعة الدول العربية وكذلك مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، علي البرنامج التدريبي القيم كما وجهوا شكرهم للحكومة المصرية والشعب المصري علي حفاوة الاستقبال.