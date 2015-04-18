أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اختتام الدورة التدريبية في مجال الجودة الشاملة في إدارة السلامة والرعاية الصحية

Google+ Print
اختتام الدورة التدريبية في مجال الجودة الشاملة في إدارة السلامة والرعاية الصحية اختتام الدورة التدريبية في مجال الجودة الشاملة في إدارة السلامة والرعاية الصحية

الوكالة المصرية للشراكة تختتم دورتها التدريبية للتنمية

 

اختتمت الدورة التدريبية التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية بجامعة الدول العربية لعدد من الكوادر الطبية بدول حوض النيل والدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية في مجال الجودة الشاملة في إدارة السلامة والرعاية الصحية والتي أقيمت خلال الفترة من 6 إلي 16 ابريل 2015، وذلك بالتعاون مع مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، حيث قام الدكتور سامح سعد الدين مدير المركز بتقديم الشكر للسادة الضيوف والسادة المتدربين.

وقام السفير،الدكتور حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم الشكر للدكتور سامح سعد الدين والسادة العاملين بالمركز علي حسن تنظيم الدورة والبرنامج الثري الذي قدموه، كما أعرب عن امتنانه للسادة المشاركين بالدورة لحرصهم علي الاستفادة من هذه الدورة والمجهود المتميز الذي بذلوه خلالها، مشيرا إلي أهمية عقد مثل هذه الدورات، لما تحققه من استفادة تهدف إلي تعزيز التنمية في القارة الإفريقية.

وتحدث السفير أحمد كامل مدير إدارة العمليات بالصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، حيث قدم الشكر للسفير،الدكتورحازم فهمي وللدكتور سامح سعد الدين والسادة الحضور، متمنيا للسادة المتدربين نقل الخبرات التي اكتسبوها لدولهم لتحقيق التنمية للشعوب الإفريقية.

ومن جانبهم، أعرب السادة المشاركين بالدورة عن شكرهم وتقديرهم العميق لوزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وجامعة الدول العربية ممثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية بجامعة الدول العربية وكذلك مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، علي البرنامج التدريبي القيم كما وجهوا شكرهم للحكومة المصرية والشعب المصري علي حفاوة الاستقبال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا