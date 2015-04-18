الأزهر ينفي استقالة الإمام الأكبر

نفى المركز الإعلامي للأزهر، السبت، أنباء رددتها وسائل إعلامية بشأن استقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب، أو عزمه على الاستقالة.

وأكد الأزهر في بيان أن “الشائعات تعد جزءا لا يتجزأ من حملة منهجية لم تتوقف ضد الأزهر بات يعلمها القاصي والداني في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وهي حملة تهدف إلى الإساءة للأزهر الشريف”.

وأضاف الأزهر أن “الحملة تناولت رموز الأزهر ورسالته باستخدام كافة الوسائل ومنها الكذب والتقوّل على مقام مشيخة الأزهر ورموزها وآخرها شائعة استقالة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أو عزمه على الاستقالة”.

وذكر البيان أن “الإمام الأكبر أكد بشكل واضح في أكثر من مناسبه أنه ليس ممن يتخلى عن أمانته وواجبه، وإنه باق في المشيخة لخدمة الدين والوطن والأزهر”.