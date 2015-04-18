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إيران تبدى استعداداها للتوسط لوقف العمليات العسكرية باليمن

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إيران تبدى استعداداها للتوسط لوقف العمليات العسكرية باليمن إيران تبدى استعداداها للتوسط لوقف العمليات العسكرية باليمن
أعرب وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف، فى اتصال هاتفى مع الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العمانى يوسف بن علوى، عن استعداد بلاده وفى إطار خطة سلام من 4 بنود، لتقديم أى مساعدة لوقف العمليات العسکرية وبدء الحوار بين جميع الأطراف اليمنية.

واستعرض ظريف فى الاتصال الهاتفى مع بن علوى المستجدات فى المنطقة والتعاون الثنائى، حسبما ذكرت وكالة الانباء الإيرانية(إرنا) اليوم السبت، کما أکد ظريف على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثة الفورية سيما الادوية والمواد الغذائية للشعب اليمنى.

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