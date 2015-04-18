إيران تبدى استعداداها للتوسط لوقف العمليات العسكرية باليمن

أعرب وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف، فى اتصال هاتفى مع الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العمانى يوسف بن علوى، عن استعداد بلاده وفى إطار خطة سلام من 4 بنود، لتقديم أى مساعدة لوقف العمليات العسکرية وبدء الحوار بين جميع الأطراف اليمنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
واستعرض ظريف فى الاتصال الهاتفى مع بن علوى المستجدات فى المنطقة والتعاون الثنائى، حسبما ذكرت وكالة الانباء الإيرانية(إرنا) اليوم السبت، کما أکد ظريف على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثة الفورية سيما الادوية والمواد الغذائية للشعب اليمنى.