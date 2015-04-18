وزير الخارجية : هناك معلومات مغلوطة عن وضع حقوق الإنسان في مصر

أجرى سامح شكري وزير الخارجية – خلال تواجده في العاصمة التشيكية براغ – حواراً مع شبكة التلفزيون التشيكي، أمس الجمعة، تناول فيه عدد من القضايا الخاصة بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، والحرب التي تخوضها مصر ضد الارهاب وتصحيح المعلومات المغلوطة حول أوضاع حقوق الانسان في مصر وكفالة القانون المصري لإجراءات التقاضي لكافة المتهمين في ظل استقلالية القضاء المصري.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزير شكري تناول خلال اللقاء التطورات الاقتصادية قي مصر في ضوء نتائج مؤتمر شرم الشيخ ومشروع قناة السويس وإقامة مراكز لوجستية والعلاقات السياحية والاقتصادية بين مصر وجمهورية التشيك.

كما أجاب الوزير خلال الحوار عن عدد من الأسئلة المرتبطة بسياسة مصر الخارجية حول العلاقات بين مصر وكل من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي وغيرها من القوي الكبري في إطار الحرص علي تعظيم المصالح الوطنية المصرية والانفتاح علي كافة قوي العالم علي أسس المشاركة والندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية. كما أجاب عن أسئلة تتعلق بالحرب علي الارهاب وهدف انشاء القوة العربية المشتركة الدفاعي لمواجهة تحديات الامن القومي العربي.