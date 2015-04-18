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محافظ الوادى الجديد يتابع تنفيذ المشروعات بالمحافظة

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محافظ الوادى الجديد يتابع تنفيذ المشروعات بالمحافظة محافظ الوادى الجديد يتابع تنفيذ المشروعات بالمحافظة

محافظ الوادي الجديد

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اجتماعا موسعا مع المديرين التنفيذين المعنيين بالخطةالاستثمارية وخطة المشروعات وكذلك رؤساء المراكز الادارية وكذلك لمناقشة الموقف من تنفيذ المشروعات سواء الجارى طرحها أوالجارى تنفيذها.

واستعرض المحافظ الموقف من حيث سير التنفيذ طبقا للخطة وكذلك المشروعات المتعثرة وأسباب التعثر ووضع حلول عاجلة لها.

وشدد عشماوي خلال الاجتماع على ضرورة المتابعه المستمره للتنفيذ وعرض تقرير كل أسبوع حول معد التنفيذ والمتابعة الشخصية على الواقع من جميع مديرى المديريات ورؤساء المراكز الإدارية حتى يتم الإنتهاء من هذه المشروعات والاستفادة منه.

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