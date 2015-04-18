سفيرة السويد بمصر تزور منطقة جبل السلسلة الأثرية بكوم امبو

قامت شارلوتا سبار سفيرة السويد بالقاهرة بزيارة المنطقة الأثرية المفتوحة بجبل السلسة غرب وشرق بمركز كوم امبو شمال أسوان بمرافقة نصر سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة ، وعبد المنعم سعيد مدير آثار كوم أمبو.

ومن جانبه أشار الأثرى نصر سلامة أن زيارة سفيرة السويد تأتى فى إطار إلقاء الضوء على أعمال البعثة الأثرية لجامعة يند السويدية والتى تواصل أعمالها الأثرية منذ عام 2012 وحتى اليوم.

وقال بأن الزيارة تضمنت تفقد معبد سور حور محب بالمنطقة الأثرية المفتوحة لجبل السلسة والتى يسمح فيها بالزيارة للضيوف ، حيث أن المناطق الأثرية المغلقة لا يسمح فيها بالزيارات نظرا لأنها تكون تحت رهن الاكتشافات الأثرية.

وأشار إلى أن المنطقة الأثرية لجبل السلسة غرب وشرق تعد من المناطق الفريدة على مستوى العالم، نظرا لما كانت تتميز به من تصدير الأحجار المستخدمة فى بناء المعابد الأثرية خلال العصور الفرعونية المختلفة.