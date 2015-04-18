ضبط 89 هاربا من تنفيذ أحكام و261 مخالفة مرورية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها عن قيام حملة مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى وقسم شرطة رمانة مدعومة بقوات الأمن المركزى، لفحص المغتربين بدائرة القسم وأسفرت مجهودات الحملة عن ضبط "س ف س"، "ح ف س"، "س ع ع"، "أ س ع"، "أ س م"، "أ م ع"، "م ح ق"، "ا ع س"، "ا د ش"، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد من ضبط "ص ا ا ع"، وبحوزته كمية من البانجو تزن حوالى 200 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وضبط 35 محكوما عليهم، وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب بالمنطقة الجنوبية من فحص 89 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة تم فحصهم وصرفهم.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك وإدارة التموين العريش من ضبط تاجرين لوجود مخالفات تموينية وضبط "ى م أ"، وذلك لعدم حمل شهادة صحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 477 لسنة 2015 جنح قسم شرطة أول العريش، وضبط 261 مخالفة مرورية متنوعة.