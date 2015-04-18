مدير المرور: ضبط 14 ألف مخالفة متنوعة و55 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية وانضباطية موسعة بالشوارع وعلى الطرق السريعة وكافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

ومن جانبه أكد اللواء سعيد طعيمة مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الحملات التى تمت بالاشتراك مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 14535 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 706 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وحجز 75 سيارة، كما تم ضبط 716 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية وحجز 218 دراجة بخارية مخالفة.

وفى مجال الحملات المرورية على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى أسفرت عن ضبط 1153 مخالفة مرورية متنوعة شملت ( 172 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، 262 مخالفة مرورية بالقاهرة، 237 مخالفة مرورية بالجيزة، 482 مخالفة مرورية بالقليوبية).

كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، فقد أسفرت جهود الحملات عن ضبط 55 حالة تحت تأثير المواد المخدرة.