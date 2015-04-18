محضر ثان بسوهاج ضد "المستريح" لاستيلائه على 30 ألف جنيه من عامل

سجلت محافظة سوهاج محضرا ثانيا، ضد وكيل المتهم أحمد المستريح من قبل حاصل على ليسانس شريعة وقانون، يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، يتهمه فيه بالنصب والاستيلاء منه على مبلغ 30 ألف جنيه لتوظيفها مقابل الحصول على أرباح.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بتقدم حاصل على ليسانس شريعة يقيم بدائرة المركز ببلاغ ضد وكيل أحمد المستريح المتهم فى قضايا نصب والاستيلاء على أموال المواطنين والمقبوض عليه حاليا على ذمة تلك القضايا.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد أسعد الذكيرى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق والرائد مصطفى التهامى، رئيس مباحث المركز بتقدم أ ح أ ح 31 عاما حاصل على ليسانس شريعة وقانون، ببلاغ ضد م ج م، وكيل أحمد م إ م، وشهرته "أحمد المستريح"، يتهمه فيه بالاستيلاء من شقيقه ر ح أ ح 27 عاما، عامل عن طريق النصب فى مبلغ 30 ألف جنيه نظير توظيفهم بمعرفة الأخير مقابل أرباح بنسبة 11% من أصل المبلغ.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1477 إدارى مركز شرطة دار السلام، وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بإلقاء القبض على المتهم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف .

يذكر أن أول محضر سجل ضد المستريح كان الخميس الماضى، عقب قيام طبيب أسنان بنفس دائرة مركز دار السلام يتهمه فيه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 25 ألف جنيه .