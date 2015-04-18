أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا داخل مصرف بجرجا سوهاج

Google+ Print
انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا داخل مصرف بجرجا سوهاج انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا داخل مصرف بجرجا سوهاج
تمكن أهالى مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، من انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات عثر عليها داخل مصرف بناحية نجع بندار دائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد بانتشال جثة طفلة عثر عليها بمصرف دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود حسن مدير إدارة فرع بحث الجنوب، والرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، تمكن أهالى نجع بندار دائرة المركز من انتشال جثة رضوى طارق معاطى أحمد 4 سنوات.

وبسؤال جد المتوفاة معاطى أحمد على خليفة 55 عاما عامل، قرر أنه أثناء لهو الطفلة المذكورة على حافة مصرف المياه أمام المنزل انزلقت قدماها وسقطت به مما أدى لوفاتها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة وأن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة "أسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2652 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365