انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا داخل مصرف بجرجا سوهاج

تمكن أهالى مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، من انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات عثر عليها داخل مصرف بناحية نجع بندار دائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد بانتشال جثة طفلة عثر عليها بمصرف دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود حسن مدير إدارة فرع بحث الجنوب، والرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، تمكن أهالى نجع بندار دائرة المركز من انتشال جثة رضوى طارق معاطى أحمد 4 سنوات.

وبسؤال جد المتوفاة معاطى أحمد على خليفة 55 عاما عامل، قرر أنه أثناء لهو الطفلة المذكورة على حافة مصرف المياه أمام المنزل انزلقت قدماها وسقطت به مما أدى لوفاتها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة وأن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة "أسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2652 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.