فلاح يمطر ابن عمه بوابل من النيران فى البحيرة بسبب خصومة ثأرية

تلقى صباح اليوم الرائد شريف عبد العال رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت، بلاغا من شرطة النجدة بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بقرية محلة نصر - لقانة دائرة المركز، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة.

وتبين من الفحص للواء أشرف عبد القادر مدير المباحث وجود جثة "محروس أنور محمد زبادى" سائق ومقيم بذات القرية وبها طلقات نارية بالرأس والجسم.

وبسؤال أشرف أنور محمد زبادى، حاصل على دبلوم ومقيم بذات العنوان، اتهم المدعو "محمد ع ى" وشهرته حمادة زبادى "فلاح" ومقيم بذات العنوان بالتعدى على شقيقه بسلاح نارى بندقية آلية وإحداث إصابته التى أودت بحياته، بسبب خصومة ثأرية سابقة نتج عنها وفاة شقيق المتهم "وسيم على يوسف" زبادى تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبراخيت العام.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بندقية آلية عيار 7.62 X39 تحمل رقم 22/1973 وعدد ( 19 ) طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر 1693/2015 إدارى المركز .