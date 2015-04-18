غدا انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال بالإسكندرية، فى الفترة من 19 – 22 أبريل 2015، وتهدف الحملة إلى رفع مناعة الأطفال لمواجهة احتمال وفود الفيروس من خارج البلاد، حيث إن الفيروس ما زال موجودا ببعض دول أفريقيا ودول شرق المتوسط.

وتستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية 838.664 طفل منذ الميلاد وحتى سن 5 سنوات، وعدد الفرق الطبية المشاركة فى الحملة 2099 فرقة منها 1001 فرقة ثابتة بجميع مكاتب الصحة ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية وبعض الأماكن الهامة بالأندية ومراكز الشباب والأسواق ومحطات القطار والموافق، و1098 فرقة متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت، وخدمات التطعيم تقدم بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين.