ضبط 1000 صاروخ و5 قطع حشيش و4 قطع سلاح بحملة بطهطا سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طهطا، محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد عزت رئيس مباحث المركز، عقب الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية من ضبط بندقية آلية وفرد صناعة محلية و1000 صاروخ الألعاب نارية بدائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عبدالعزيز الجميلى مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من شن حملة أمنية وضبط أسلحة وصواريخ.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد عزت رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيب شريف عبدالمحسن معاون مباحث المركز من ضبط على م ع م 29 عاما عامل، وبحيازته عدد "1000" صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع، وذلك بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 1595 جنح مركز طهطا.

كما تم ضبط عدد "5" قطع لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى 15 جراما حيازة رؤوف ف ب 42 عاما عامل، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، كما تم ضبط بندقية آلية بدون أرقام وفرد رصاص بروح واحدة صناعة محلية حيازة نفس المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1613 إدارى مركز طهطا.

وأنهت الحملة أعمالها من فرد روسى صناعة محلية وفرد خرطوش عصام ح م س 47 عاما، حاصل على دبلوم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1616 إدارى مركز طهطا.

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