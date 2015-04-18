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بالصور .. وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء التشيك في نهاية جولته الأوروبية

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وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء التشيك

وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء التشيك

في ختام زيارته الحالية للعاصمة التشيكية براغ وفي نهاية جولته الأوروبية الحالية التي شملت ايضا مدن برشلونة ووارسو وبودابست، التقي وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس وزراء جمهورية التشيك باهوسلاف سوبتكا الذي استهل المقابلة بالتأكيد علي الاهمية الكبيرة التي يعولونها علي ودورها الرئيسي في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط التي تواجه خطر الارهاب، مشيرا الي تطلعهم لتطوير العلاقات مع مصر في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، معربا عن سعادته لما تحققه مصر من استقرار ومحاربة للتنظيمات الارهابية في الفترة الحالية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان الوزير شكري استعرض خلال اللقاء ما حققته مصر في الفترة الاخيرة من إنجازات سياسية واقتصادية، منوها بنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وما تم تعبئته من استثمارات اجنبية، فضلا عن قرب انتهاء تنفيذ مشروع حفر قناة السويس وانشاء مراكز لوجستية علي طول القناة. واشار الوزير شكري الي الاتفاق علي التعجيل بعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة وتبادل الزيارات علي مستوي رفيع بين مصر وجمهورية التشيك بما يسهم في مزيد من تطوير للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع تناول الاوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الاوسط، حيث أوضح رئيس الوزراء التشيكي ان بلاده في إطار عضويتها في الاتحاد الاوروبي تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في المنطقة خاصة الاوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، موضحا ان الديمقراطية لا تعني الاتجاه نحو الفوضي وأنها يجب ان تتوائم مع احتياجات كل مجتمع في ظل خصوصياته.

وقال عبد العاطي إن الوزير شكري عرض بشكل مفصل- وبناء علي طلب رئيس الوزراء التشيكي – للوضع في ليبيا سياسيا وأمنيا وضرورة التحرك بالتزامن بين الحل السياسي ومواجهة التنظيمات الإرهابية. كما تناول شكري مسار الازمة السورية واهمية الحل السياسي والعمل علي توحيد رؤي فصائل المعارضة السورية والتوصل الي توافق سياسي فيما بينها.

وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء التشيك

وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء التشيك

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