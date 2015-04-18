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بلاغ ضد “المستريح” بالنصب على أحد المواطنين فى سوهاج

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بلاغ ضد “المستريح” بالنصب على أحد المواطنين فى سوهاج بلاغ ضد “المستريح” بالنصب على أحد المواطنين فى سوهاج

المستريح

تقدم مواطن يقيم بقرية أولاد يحيى التابعة لمركز دارالسلام مساء أمس الجمعة، ببلاغ ضد “المستريح” ووكيله، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ كبير من الأموال بغرض توظيفها ورفض رد المبلغ.

تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغا من أحمد حسين أحمد حسن (31 سنة- ليسانس شريعه وقانون) يقيم بقرية أولاد يحيي الحاجر ، بتضرره من كل من، محمد.ج.م، وأحمد.م.أ وشهرته “المستريح”، لقيام الأول بالنصب علي شقيقه رمضان، والاستيلاء منه علي مبلغ ثلاثون ألف جنيهاً لتوظيفها بشركة توظيف أموال المشكو فـي حقه الثاني، نظير أرباح شهرية 11% إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

وجاري استدعاء المشكو في حقه الأول لسؤاله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1477 إداري المركز لسنة 2015، وجاري العرض علي النيابة العامة.

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