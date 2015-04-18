نادر بكار عن مناظرة "الشيخين" وبحيرى: "فرق بين المنهج العلمى والعشوائية"

وكتب بكار عبر تغريدة له على "تويتر" : "المسألة ليست مناظرة وإنما إثبات الفارق بين المنهج العلمى وبين الفوضى والعشوائية.. صحيح ليس لإمام قداسة لكن الهدم شىء آخر".
>الأزهرى لـ"بحيرى":خطأ الفقهاء القدامى "وارد" لكن تطاولك وشيطنتهم"جريمة"
خيرى رمضان لـ"بحيرى": "مستعجل ليه" وإسلام يرد: "تعبان.. الأفكار بتضيع"
الأزهرى يثبت تناقض بحيرى: مَن تكذبه فى زواج عائشة تستند له فى عمر أختها
بحيرى: "الشافعى ضعَّف أحاديث عند البخارى.. والأزهرى:"إزاى وهو كان قبله؟!"
بحيرى: "الشافعى ضعَّف أحاديث عند البخارى.. والأزهرى:"إزاى وهو كان قبله؟!"
هاشتاج "الأزهرى - بحيرى- الجفرى" يتصدر "تويتر" تزامنا مع المناظرة
الأزهرى يكشف سقطات "بحيرى": لا توجد مقدمة بكتاب "الموطأ" للإمام مالك
إسلام بحيرى: هناك عدة أطروحات بالعالم العربى تؤكد عدم وجود حد للردة
>
>الأزهرى فى مناظرة بحيرى: ليس من حق أحد لم يدرس أو يتأهل أن يتكلم
>
>بحيرى فى مناظرة "الأزهرى والجفرى": الأئمة الأربعة خوارج ومفسدون فى الأرض
>
>الحبيب الجفرى لـ"بحيرى": مقدماتك خاطئة وعليك التمكن من علوم اللغة أولا
>
>الأزهرى يرد على "إسلام بحيرى": مشروعك "مستنسخ" وتهجمات على الإسلام
>
>الجفرى يفند مزاعم بحيرى.. ويؤكد: كلامك لم يقم على معرفة صحيحة بعلوم الشرع