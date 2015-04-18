أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نادر بكار عن مناظرة "الشيخين" وبحيرى: "فرق بين المنهج العلمى والعشوائية"

Google+ Print
نادر بكار عن مناظرة "الشيخين" وبحيرى: "فرق بين المنهج العلمى والعشوائية" نادر بكار عن مناظرة "الشيخين" وبحيرى: "فرق بين المنهج العلمى والعشوائية"
علق نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، على مناظرة إسلام بحيرى وأسامة الأزهرى والحبيب على الجفرى، قائلاً: "المسألة ليست مناظرة، وإنما إثبات الفارق بين المنهج العلمى وبين الفوضى العشوائية".

وكتب بكار عبر تغريدة له على "تويتر" : "المسألة ليست مناظرة وإنما إثبات الفارق بين المنهج العلمى وبين الفوضى والعشوائية.. صحيح ليس لإمام قداسة لكن الهدم شىء آخر".


>الأزهرى لـ"بحيرى":خطأ الفقهاء القدامى "وارد" لكن تطاولك وشيطنتهم"جريمة"

خيرى رمضان لـ"بحيرى": "مستعجل ليه" وإسلام يرد: "تعبان.. الأفكار بتضيع"

الأزهرى يثبت تناقض بحيرى: مَن تكذبه فى زواج عائشة تستند له فى عمر أختها

بحيرى: "الشافعى ضعَّف أحاديث عند البخارى.. والأزهرى:"إزاى وهو كان قبله؟!"

بحيرى: "الشافعى ضعَّف أحاديث عند البخارى.. والأزهرى:"إزاى وهو كان قبله؟!"

هاشتاج "الأزهرى - بحيرى- الجفرى" يتصدر "تويتر" تزامنا مع المناظرة

الأزهرى يكشف سقطات "بحيرى": لا توجد مقدمة بكتاب "الموطأ" للإمام مالك

إسلام بحيرى: هناك عدة أطروحات بالعالم العربى تؤكد عدم وجود حد للردة
>
>الأزهرى فى مناظرة بحيرى: ليس من حق أحد لم يدرس أو يتأهل أن يتكلم
>
>بحيرى فى مناظرة "الأزهرى والجفرى": الأئمة الأربعة خوارج ومفسدون فى الأرض
>
>الحبيب الجفرى لـ"بحيرى": مقدماتك خاطئة وعليك التمكن من علوم اللغة أولا
>
>الأزهرى يرد على "إسلام بحيرى": مشروعك "مستنسخ" وتهجمات على الإسلام
>
>الجفرى يفند مزاعم بحيرى.. ويؤكد: كلامك لم يقم على معرفة صحيحة بعلوم الشرع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365