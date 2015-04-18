نادر بكار عن مناظرة "الشيخين" وبحيرى: "فرق بين المنهج العلمى والعشوائية"

علق نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، على مناظرة إسلام بحيرى وأسامة الأزهرى والحبيب على الجفرى، قائلاً: "المسألة ليست مناظرة، وإنما إثبات الفارق بين المنهج العلمى وبين الفوضى العشوائية".

وكتب بكار عبر تغريدة له على "تويتر" : "المسألة ليست مناظرة وإنما إثبات الفارق بين المنهج العلمى وبين الفوضى والعشوائية.. صحيح ليس لإمام قداسة لكن الهدم شىء آخر".

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