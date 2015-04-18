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السعودية تعلن عن مساعدة بـ274 مليون دولار للعمليات الإنسانية فى اليمن

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السعودية تعلن عن مساعدة بـ274 مليون دولار للعمليات الإنسانية فى اليمن السعودية تعلن عن مساعدة بـ274 مليون دولار للعمليات الإنسانية فى اليمن

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار للأعمال الإغاثية باليمن.

وذكر بيان للديوان الملكى السعودى إنه "استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمنى الشقيق والتى تضمنتها مناشدة الأمم المتحدة فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية فى اليمن من خلال الأمم المتحدة". وأضاف البيان " ان المملكة العربية تؤكد وقوفها التام إلى جانب الشعب اليمنى الشقيق، وتدعو المولى عز وجل أن يعيد الأمن والاستقرار لليمن الشقيق".

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