أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 18 شخصا جراء القصف العشوائى ببنغازى

Google+ Print
مقتل وإصابة 18 شخصا جراء القصف العشوائى ببنغازى مقتل وإصابة 18 شخصا جراء القصف العشوائى ببنغازى
قتل مدنيان وأصيب ستة عشر آخرون جراء قصف عشوائى بمنطقة "الكيش" بمدينة بنغازى، وقالت فاديا البرغثى مسئول الإعلام بمستشفى الجلاء بالمدينة، فى تصريح لها اليوم السبت لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل الليلة الماضية قتيلين من المدنيين و16 مصابا، وتم وضع الجثتين بثلاجة المستشفى لحين عرضهما على الطب الشرعي..لافتة إلى أن من بين المصابين طفلان ومسن، جراء إصابتهم بشظايا مقذوف.

وأضافت إنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وغادر أربعة منهم المستشفى كانت إصابتهم خفيفة، وهناك 12 آخرين بأقسام المستشفى المختلفة.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات جراء القصف العشوائى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365