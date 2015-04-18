مقتل وإصابة 18 شخصا جراء القصف العشوائى ببنغازى

قتل مدنيان وأصيب ستة عشر آخرون جراء قصف عشوائى بمنطقة "الكيش" بمدينة بنغازى، وقالت فاديا البرغثى مسئول الإعلام بمستشفى الجلاء بالمدينة، فى تصريح لها اليوم السبت لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل الليلة الماضية قتيلين من المدنيين و16 مصابا، وتم وضع الجثتين بثلاجة المستشفى لحين عرضهما على الطب الشرعي..لافتة إلى أن من بين المصابين طفلان ومسن، جراء إصابتهم بشظايا مقذوف.

وأضافت إنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وغادر أربعة منهم المستشفى كانت إصابتهم خفيفة، وهناك 12 آخرين بأقسام المستشفى المختلفة.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات جراء القصف العشوائى.