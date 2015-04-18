حلول سهلة وبسيطة لعلاج "حب الشباب"

أوضح طبيب الطب التجانسى أو علاج الداء بالداء الفرنسى الدكتور دومينيك جان سايوس أن "حب الشباب" الذى يصيب 15 مليون فرنسى منهم 20% من النساء الشابات يرجع إلى الهرمونات الجينية التى تلعب دورا هاما فى هذا المرض المزمن الناتج عن زيادة فى إفراز الغدد الدهنية لمادة دهنية زيتية تحمى الجلد ولكن فى حالة زيادتها فهى تسد المسام وتؤدى إلى التهابات وأن العلاج الطبيعى يأتى بنتائج طيبة مثل عصير الليمون حيث إن حموضة الليمون تساعد على تجفيف الجلد وتطهيره وكذلك نبات البابوننج.

وأشار الطبيب الفرنسى إلى تأثير الغذاء الذى نتناوله على الجلد لذلك فى حالة ظهور حب الشباب الأفضل البعد عن الأغذية الدهنية مثل اللحوم والجبن يفضل عليها الخضروات والفاكهة والأغذية الغنية بالبيتا – كاروتين الموجودة فى البروكلى والسبانخ والجزر والبطاطا والمشمش الجاف والبعد عن الأحماض الدهنية واستخدام زيت الزيتون وزيت بذر العنب والزنك وفواكه البحر والفطر وحبوب عباد الشمس.

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