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احذر.. "الشامة" قد تتحول إلى سرطان جلد ملون

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احذر.. "الشامة" قد تتحول إلى سرطان جلد ملون احذر.. "الشامة" قد تتحول إلى سرطان جلد ملون
الشامة أو الوحمة قد تتواجد فى وجوه بعض الأشخاص، مما يسبب استياء البعض منها أو قد تتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض التى تصل إلى سرطان بالجلد.

يقول الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية، إن الوحمة أو الشامة التى تتواجد فى وجوه البعض، هى عبارة عن تكاثر فى الخلايا الملونة بالطبقات الداخلية على سطح الجلد، ويوجد منها عدة أنواع يولد بها الشخص وأخرى يتم الإصابة بها فى مراحل العمر الأولى من سنتين، أو الإصابة فى سن 18 عاما.

ويضيف د. محسن سليمان، أن هذه الوحمة أو الشامة، من الممكن أن تتحور إلى سرطان الجلد الملون، والذى يعد من أخطر أنواع السرطانات، ومن أعراضه زيادة حجم الشامة عن المعدل الطبيعى واختلاف فى درجات اللون أو وجود نزيف بطبقة الجلد، ومن الأسباب التى تؤدى إلى تحولها لسرطان جرحها أو ملامستها كثيرا .

يشير أنه التغلب على الآثار المترتبة على الشامة التى تتواجد فى الوجه، يكون من خلال التدخل الجراحى فيتم إزالة طبقة الجلد السطحية، وفى حالة العودة مرة أخرى يرجع ذلك لترك بعض الجذور المتشعبة فى العين، وقد يجرى لها تدخل جراحى مرة أخرى وفى هذه الحالة تقل فرصة الإصابة بسرطان الجلد.

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مصر 365