"توتير" النجوم: شذى حسون ديكتاتورية وكريستينا صوايا ترفض مقارنتها بجويل حاتم

حلّت المواقف والردود ضيوفاً بارزة على "تويتر" النجوم في هذا الأسبوع، حيث أطلق النجوم مواقف حاسمة وأخرى داعمة وغير متوقّعة، كما أبدى البعض آراءهم بأشخاص عاديين لا يعرفونهم، فضلاً عن الأعمال الإنسانية وتقديم الهدايا المعنوية. وقد كان للحزن حصة كبيرة من تغريدات النجوم في وداع الفنان عصام بريدي، حيث نشروا الصور التي جمعتهم به فيما تذكّر البعض الراحل ريمون جبارة.

أصالة تهنىء باسم يوسف وتقبل يد هذا الرجل

هنأت أصالة الإعلامي باسم يوسف على الجائزة التي حصل عليها كثاني أفضل مذيع في العالم. وعبّرت عن افتخارها به، فكتبت له: "ألف مبروك يا دكتور الضمير والمصداقية والأخلاق ألف مبروك إلنا نحنا اللي بنحكي ذات لغتك فوزك ياصديقي العزيز".

من جهة أخرى، تمنت أصالة تقبيل يد رجل انحنى لمساعدة إحدى النساء لربط شريط حذائها، فكتبت: "أتمنى أن أقبل يد هذا الرجل الذي انحنى ليساعد شريكته أو من كانت هذه السيدة كي لاتنحني هي، لاأعرفه وأتمنى أن ألتقيه."

نجوم ومواقع التواصل الاجتماعي: شذى حسون تتعاطى بديكتاتورية مع جمهورها ومحمد عساف يشكرهم

أعلنت شذى حسون أنها ستكون ديكتاتورية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستحذف من قائمة أصدقائها كلّ شخص يتكلم عن الدين والأعراف. وقد جاء قرارها هذا بعد أن شاركت إحدى الدول أحزانها وواجهت معارضة بسبب رأيها من قبل بعض المتابعين.

أما محمد عساف فقد توجّه بالشكر إلى جمهوره بعد وصول عدد متابعيه على الـ"فيس بوك" إلى 6 ملايين شخص، فغرّد: "أكثر من 6 ملايين متابع لصفحة الـ"فيس بوك" الرسمية لمحمد عساف. شكراً لدعمكم الصادق النقي".

كما نشر عساف صوراً من أجواء التدريبات على حلقته في برنامج "تاراتاتا".

عاصي الحلاني بين أبرز نجوم مصر

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة جمعته بمجموعة من الفنانين المصريين في "مؤتمر الاستثمار العربي" في شرم الشيخ، وهم: خالد يوسف، وإلهام شاهين، وليلى العلوي، وإلهام صدقي، حيث تم تكريم عاصي خلال المؤتمر.

من ناحية أخرى، أعلن مقدم البرامج المصري محمد كريم انطلاق عمل سيجمعه قريباً بالفنان عاصي الحلاني.

كريستينا صوايا ترفض مقارنتها بجويل حاتم

ردّت كريستينا صوايا على كلام الإعلامي طوني خليفة الذي طلب في برنامجه "1544" من المشاهير عدم التحدّث بأمورهم الخاصة علناً على الإعلام، وخصّ بالذكر كريستينا صوايا وزوجها طوني بارود وجويل حاتم وزوجها جورج الراسي، فقالت كريستينا له إنها وزوجها لم ينشرا أمورهم الخاصة في الإعلام وتمّ الطلاق بهدوء، مشيرة إلى أن البعض أقحم نفسه في سبب الخلاف، وطلبت من طوني خليفة عدم مقارنتها وطليقها بأحد.

نادين الراسي لشقيقها: "أطيب وأحن أب في العالم"

وبعد خبر طلاق جورج الراسي وجويل حاتم، أثنت نادين الراسي على خطوة شقيقها جورج في إعادة ولده "جو" إلى والدته، وقالت إنه "أطيب وأحن أب في العالم".

نانسي عجرم تدعم مركز سرطان الأطفال في لبنان في حفل خيري من الكويت

عبّرت نانسي عجرم عن سعادتها بإحياء حفل خيريّ في الكويت يعود ريعه إلى مركز سرطان الأطفال في لبنان.

هند البلوشي ترحب بـ"ولد الديرة"

رحّبت هند البلوشي بعودة الفنان الكويتي خالد الهقروقة إلى الكويت بسلامة بعد رحلة علاجه من أورام سرطانية خبيثة في الخارج، فغرّدت: "الحمدلله على سلامة ولد الديرة الفنان خالد العقروقة اللي ياما رسم البسمة على شفاهنا واحنا صغار اليوم رسمها بفرحتنا بسلامته فضل من الله سبحانه الله يخليك لاهلك ولاحبابك وللديرة".

هذه هدية يوسف الخال لعصام بريدي ويطرح حلاً لزحمة السير

أهدى يوسف الخال الراحل عصام بريدي هدية بعد وفاته هي: "رح إهدي كلّ مسلسل بَعملُه من هلَّق لَبطّل مَثِّل إلى روح عصام بريدي"..

وبعيداً عن الفن، ذكر يوسف الخال أنه طرح يوماً حلاً لأزمة زحمة السير في لبنان عبر بناء جسر مائيّ، ليجد أنّ أمريكا قامت بهذه الخطوة. وكتب: "أنا طرحت مرّة إقتراح لمشروع جسر مائي بين منطقة رأس بيروت و طبرجا كحلّ لأزمة السير في لبنان مش بقبرص!! سبقتني أميركا".

مروان خوري يودع الكاتب والمسرحي ريمون حبارة

ودّع مروان خوري الراحل ريمون جبارة بعدة تساؤلات طرحها حيث كتب: "أيعلم أبناء هذا الجيل أنّ ريمون جبارة من أهمّ مسرحيي لبنان والعالم العربي! أن غيابه لن يُعوّض ! هل يعلم الجميع أن ريمون جبارة رحل اليوم !؟؟

طلبات نجوم من جمهورهم

دعت الفنانة رحمة رياض جمهورها إلى متابعتها في برنامج "بعدنا مع رابعة" حيث حلّت ضيفة عليه.

دعا "فانز" الفنان السوري تيم حسن الجمهور إلى التصويت له لنيل جائزة الموركس، إذ إنه مرشح لنيلها عن دوره في مسلسل "الإخوة".

أما نجوى كرم، فطلبت من جمهورها أن يلتقيها في حفلها الذي ستُحييه يوم الجمعة في البحرين.

أعمال جديدة

أعلنت داليدا عياش عن عمل طربيّ قريب سيطرحه زوجها رامي عياش.