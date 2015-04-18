1800 زيارة تفتيشية على مقاصف أبوظبي المدرسية

نفذت فرق التفتيش بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أكثر من 1800 زيارة تفتيشية على المقاصف المدرسية على مدار العام الدراسي الماضي، أسفرت عن توجيه 464 إنذاراً ومخالفة وذلك بحسب تقرير إحصائي صادر عن الجهاز.

وأكد الجهاز أنه يقوم بمراقبة دقيقة على المقاصف المدرسية عن طريق إجراءات رقابية وتوعوية تغطي جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية الواردة في دليل المقاصف المدرسية، كما يتم توعية وإرشاد القائمين على المقصف المدرسي والتأكد من وجود جميع الوثائق والمستندات المهمة المطلوبة.

وأوضح أن المقاصف المدرسية تعد من المنشآت الغذائية التي يتم فيها بيع وتحضير المواد الغذائية وتداولها وعليه تخضع للقوانين والاشتراطات الخاصة بالجهاز والرقابة المستمرة من قبل المفتشين، موضحاً أنه بالنسبة للاشتراطات الواجب اتباعها في المقاصف المدرسية فيوجد اختلاف وتباين في المقاصف من حيث السعة والنشاط..

حيث تنقسم لثلاثة أنواع هي مقصف مدرسي يتم فيه عرض وبيع المواد الغذائية، ومقصف مدرسي يتم فيه بيع وتحضير الوجبات الخفيفة (نشاط كافتيريا)، ومقصف مدرسي يتم فيه إعداد وتحضير الوجبات الغذائية (نشاط تموين)، وعليه تختلف الاشتراطات الصحية في كل منها وذلك حسب درجة الخطورة.

غذاء آمن

ولفت إلى أنه في العام 2012 تم بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الصحة في أبوظبي إصدار دليل معايير المقاصف المدرسية في الإمارة، وباشر الجهاز عقب صدوره اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تطبيق المتطلبات والاشتراطات الصحية الواردة فيه، سعياً لرفع مستوى المقاصف وتطويرها.

وأكد أن هناك تعاوناً مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الصحة في أبوظبي بهدف تقديم وجبات غذائية صحية للطلبة..

مشيراً إلى أن الدليل تضمن جميع المعايير التي من شأنها تطوير المقاصف المدرسية والارتقاء بالمستوى الصحي لها من حيث المادة الغذائية التي يتم بيعها والشروط الصحية للمقاصف المدرسية حسب نوع النشاط وحسب اختلاف درجات الخطورة، كما تم وضع الشروط والممارسات الصحية للعاملين في المقاصف المدرسية وتطوير الإجراءات الخاصة بموردي الأغذية.

وفقاً للدليل فإنه لا يتم بيع أو تحضير وتجهيز الوجبات الغذائية بداخل المقاصف المدرسية إلا من قبل موردين معتمدين من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حيث يتم إبلاغ الجهاز رسمياً، ومن ثم استخراج التصريح الخاص بتوريد الأغذية للمدارس قبل ممارسة النشاط في المقصف.

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه يتم التشديد على تحديد شخص مسؤول عن المقصف المدرسي لديه عدة مهام منها التواصل مع مفتشي الجهاز، تزويد الجهاز رسمياً بأسماء العاملين في المقصف المدرسي..

كما يجب عليه توفير جميع الوثائق والمستندات المطلوبة (الشهادات الصحية، سجل متابعة المنشأة، تصاريح التوريد) والتي يتم متابعتها والتدقيق عليها من قبل المفتش، ومن ثم التحقق من الوضع الصحي للمقصف ومدى التزامه بالقوانين والاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أنه بدأ منذ العام الماضي وبالتعاون مع مواصلات الإمارات تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية الخاصة بمشرفات المقاصف المدرسية، في إطار مشروع «الوجبات الصحية المدعمة » للطلبة على مستوى أبوظبي والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ومجلس أبوظبي للتعليم ومواصلات الإمارات المعنية بجانب إعداد الكوادر الوطنية الإشرافية.