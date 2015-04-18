سلمى حارب: علاقة سموه بالثقافة والأدب كعلاقة الروح بالجسد

قالت سلمى حارب الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية العالمية: »يستحق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفوز بجائزة ثقافية مرموقة تحمل اسم الأب المؤسس الشيخ زايد رحمه الله، فعلاقة سموه بالثقافة والأدب كعلاقة الروح بالجسد. فقد لعب سموه دوراً بارزاً على مدار الأعوام الماضية في إشاعة ثقافة التسامح وتشجيعه على العلم والمعرفة..

ودشن العديد من المبادرات التي أصبحت منارات يحتفى بها محلياً وعالمياً وأصبحت مصدر إلهام وفخر للشعوب العربية والإسلامية جمعاء. أغنى صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم المكتبة العربية بكتبه وأدبه وشعره ومقالاته، والتي ترجمت إلى لغات عديدة وأصبحت مرجعاً عالمياً للتعلم من تجربته الفريدة كقائد صنع مجداً وتاريخاً مشرفاً في فترة وجيزة فضلاً عن إطلاق سموه حزمة من المبادرات النوعية الهادفة للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها«.