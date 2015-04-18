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«بحيري» يصف ابن تيمية بالزندقة والكفر..و«الجفري» يرد : “تعالى أعلمك لا تخف”

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«بحيري» يصف ابن تيمية بالزندقة والكفر..و«الجفري» يرد : “تعالى أعلمك لا تخف” «بحيري» يصف ابن تيمية بالزندقة والكفر..و«الجفري» يرد : “تعالى أعلمك لا تخف”

قال إسلام بحيري الباحث الاسلامي، الذي أثار جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة، إن كتب التراث هي البيئة الحاضنة والمنشاة لداعش، ووصف ”ابن تيمية” إنه «زنديق كافر»، كما قال إن فقه تاج الدين السبكي، ليس فقهًا أو منهجًا لكنه لعنة وبيئة حاضنة لداعش-على حد قوله-.

جاء ذلك خلال المناظرة التي عقدها الإعلامي خيري رمضان علي فضائية CBC ، مساء الجمعة بين إسلام بحيري والدكتور أسامة الأزهري – أستاذ بجامعة الأزهر، والداعيه الإسلامي الحبيب علي الجفري.

ورد الحبيب علي الجفري علي بحيري قائلا: ”خلطك الشديد الذي ترتكبه هي لعنة ستصيبنا وستصيب الأجيال”، ”تعالي أعلمك.. أنت خايف خليني أكمل.. أنت خايف أوضح للناس”.

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