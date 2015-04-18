تعاطى الحشيش والخمور يسبب الخلافات العائلية

حذرت دراسة أمريكية حديثة من التأثيرات الخطيرة الناجمة عن تعاطى الحشيش جنباً إلى جنب مع تناول الخمور، لافتة إلى أن هذه العادات الضارة ترفع بشدة من تأثير الشعور بالثمالة، وتزيد من أضرار القيادة تحت تأثير الخمور بمقدار الضعف، وهو ما يزيد من فرص حدوث الحوادث.

ولم تتوقف المخاطر عند هذا الحد، بل أكد الباحثون أن تعاطى الحشيش والخمور معا يرفع فرص حدوث بالخلافات العائلية واضطراب فى العلاقات الاجتماعية، كما ترتفع معدلات إلحاق هؤلاء الأشخاص الضرر بأنفسهم، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

وشدد الباحثون على الأطباء بضرورة تحذير الأشخاص من الأضرار الصحية الناجمة عن تعاطى الحشيش وتناول الخمور، والمشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، بعدما أثببت الأبحاث الطبية الحديثة أثارها الضارة الخطيرة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Alcoholism: Clinical and Experimental Research"، وكما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.