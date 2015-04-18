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اليوم.. ثالث جلسات محاكمة 36 متهمًا بقضية "خلية الصواريخ"

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اليوم.. ثالث جلسات محاكمة 36 متهمًا بقضية "خلية الصواريخ" اليوم.. ثالث جلسات محاكمة 36 متهمًا بقضية "خلية الصواريخ"
تعقد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر الأمن المركزى بأكتوبر، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ"، وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داوود، ومحمد محمد عمارة، وأمانة سر محمد السعيد سيد.

وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 22 متهمًا محبوسا، و14 هاربا، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، للمتهمين إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

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مصر 365