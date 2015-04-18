القبض على متهم بالاتجار فى السلاح ببندقيتى خرطوش فى البحيرة

تمكن، منذ قليل، رجال مباحث مركز شبراخيت بالبحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من القبض على تاجر سلاح بحوزته بندقيتى خرطوش وكمية من الذخائر، وجارى العرض على النيابة.

كانت قد وردت معلومات لرجال مباحث مركز شرطة شبراخيت، برئاسة الرائد شريف عبد العال رئيس المباحث، تفيد بقيام "محمد.ع.ع" 43 سنة عاطل مقيم إمرى شبراخيت ومشهور عنه الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر، متخذاً من مدينة شبراخيت، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى الآثم.

تم عرض المعلومات على اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، وأمر على الفور بإعداد مأمورية مكبرة برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والمقدم محمد أبو حطب مفتش المباحث والرائد شريف عبد العال رئيس مباحث شبراخيت، والنقيبان محمد عبد القادر وعمر خليل معاونى المباحث وبإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم وبحوزته عدد (2) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2) بندقية خرطوش عيار 12 متعددة الطلقات سعة (5) طلقات تركى الصنع، وأخرى متعددة الطلقات سعة (8) طلقات وكمية من الذخائر بقصد الاتجار، وتحرر المحضر 44/58/ 69 جنايات مركز شبراخيت لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة.