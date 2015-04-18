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ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمحافظة بنى سويف

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف برئاسة عزت بيومى، وكيل الوزارة عن موعد بدء الامتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة التى تستمر حتى السادس عشر من مايو المقبل.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الثالث من مايو حتى الخامس من مايو، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية من السادس حتى العاشر من نفس الشهر.

كما تبدأ صفوف النقل للمرحلة الإعدادية امتحاناتها من الثالث حتى التاسع من مايو، على أن تبدأ بعدها مباشرة امتحانات الشهادة الإعدادية التى تستمر حتى السادس عشر من نفس الشهر، أما الصف الأول والثانى الثانوى فتبدأ الامتحانات بهما من الثالث حتى العاشر من شهر مايو المقبل.

جدول امتحانات الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى -اليوم السابع -4 -2015
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جدول امتحانات الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى

الصفين الرابع والخامس الابتدائية -اليوم السابع -4 -2015
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الصفين الرابع والخامس الابتدائية

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية -اليوم السابع -4 -2015
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جدول امتحانات الشهادة الابتدائية

الصفين الأول والثانى الإعدادى -اليوم السابع -4 -2015
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الصفين الأول والثانى الإعدادى

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية -اليوم السابع -4 -2015
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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

الصفين الأول والثانى الثانوى -اليوم السابع -4 -2015
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الصفين الأول والثانى الثانوى


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