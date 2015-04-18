محافظ القليوبية: تغيير اسم مدرسة ترسا لفاتن حمامة تكريما للفنانة الراحلة

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه أصدر قرارا بتغيير اسم مدرسة ترسا إلى مدرسة فاتن حمامة تكريما للفنانة القديرة التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأضح المحافظ أنه اتخذ ذلك الإجراء تقديرًا لمكانة الفنانة الراحلة، التى كانت نموذجًا لزمن الفن الجميل وجيل لن يتكرر ولأننا كمصريين نقدر الفنان الذى يقدم فنا راقيا ليبقى فى الذاكرة.

وأشار عبد الظاهر فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن فكرة التكريم جاءت بعد قيام زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب ابن قرية ترسا بالتبرع بمبلغ 500 ألف جنيه لصالح مديرية التربية والتعليم لصيانة المدرسة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن قراره جاء بناءا على رغبة العديد من أبناء القرية، كاشفا أن أزمة تغيير اسم المدرسة لاسم "فاتن حمامة" وراؤها عدد قليل من الأهالى يحرضهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، رغبة منهم فى إشعال الفتن بين أهالى القرية.

فيما واصل أهالى قرية ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية احتجاجاتهم على قرار محافظ القليوبية بتغيير اسم المدرسة من مدرسة ترسا للتعليم الأساسى لمدرسة فاتن حمامة.

وقال الأهالى إنهم سيواصلون الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات فى ظل تعنت المحافظ وإصراره على عدم الرجوع فى القرار رغم أن فاتن حمامة ليست من مواليد القرية وزوجها الذى ينتمى إلى القرية الدكتور محمد عبد الوهاب لم يعرف القرية ولم يدخلها او يخدمها منذ أكثر من ثمانين عاما.

وأكد الأهالى أن المحافظ تورط فى هذا القرار مجاملة لأحد الأشخاص المقربين منه وحاول الإيقاع بين المحافظ وأهالى القرية بأن من يقودون الاعتراض إخوان مسلمين رغم أن القرية كلها متضامنة، ولم يكن من ضمن المشاركين أو المعترضين إخوان.

ورفع المشاركون لافتات تعلن رفضهم للقرار الذى اعتبروه إهداراً لأسم بلدهم واتخاذه دون أى مراعاة لاعتزازهم وفخرهم باسم قريتهم.

وقد أرسل سعد زغلول المحامى إنذارا على يد محضر قيد بتاريخ 11 أبريل الجارى "قلم محضرين طوخ" لمحافظ القليوبية والمسئولين بالتعليم، يطالبهم بوقف القرار رقم (107) لسنة 2015، الذى يقرر إطلاق اسم الفنانة فاتن حمامة على مدرسة ترسا الإعدادية للتعليم الأساسى لكونه أثار غضباً شديداً بين أهالى القرية بجميع فئاتهم وأطيافهم وأولياء أمور الطلاب.

كان قد قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، إطلاق اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، على أكبر مجمع للمدارس بقرية ترسا مركز طوخ، مسقط رأس زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب.



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أهالى قرية ترسا يتظاهرون اعتراضا على تغيير اسم مدرسة القرية



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الأهالى يرفعون لفتات تؤكد اعتزازهم باسم مدرستهم



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الأهالى يعترضون قرار محافظ القليوبية بتغير اسم مدرسة القرية إلى فاتن حمامة